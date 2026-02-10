李鴻源：建議藍白應該先坐下來談軍購

李鴻源。（中評社 莊亦軒攝） 蕭旭岑、李鴻源共同召開記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月10日電（記者 莊亦軒）台美對等貿易協定（ART）有望本周內簽署，其中美牛及牛豬內臟是否開放，備受關注。國民黨智庫、“國政基金會”副董事長李鴻源10日受訪表示，美豬、美牛是否開放不是一個是非題。這是一個精密、專業的談判，台灣現在喜歡把議題炒作成是非題。



李鴻源再提軍購，他表示軍購是一道非常複雜的選擇題。他並沒有反對軍購，而是買甚麼東西、什麼時候交貨。這些東西會牽扯到我們自己的“國防”政策，他的建議是藍白應該先坐下來談，從我們的共同點開始談。不要把所有問題簡單化、標籤化。談判是專業、採購是專業。



繼台美簽訂投資備忘錄（MOU）後，本周內將簽署對等貿易協定（ART），賴清德3日預告，台美對等貿易協定（ART）已進入最後階段，很快就會有結果。



中國國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫“國政基金會”副董事長李鴻源10日共同召開記者會，說明於2月2日至4日舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”，由李鴻源報告說明成果，會後開放記者提問，記者提問美豬、牛、內臟開放進口問題。



李鴻源回應，台灣現在喜歡把很多議題炒作成是非題，開放進口就是對美友好；不開放進口就是對美不好。他表示，政府、農業專家、畜牧業者應該先談清楚自己的底線、立場為何，再去跟美國人談。這是一個精密、專業的談判結果。



