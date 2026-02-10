綠營初選登記今截止　高雄綠委出馬挺子弟兵

民進黨高雄市議員初選登記10日截止，綠委許智傑、邱議瑩巧遇後一起同框推薦新人，互動不錯。（中評社 蔣繼平攝） 綠委邱議瑩10日陪同參選高雄市議員第一選區（大旗美）的林慧欣，以及參選第十選區（前鎮小港）的林浤澤進行登記。（中評社 蔣繼平攝） 綠委許智傑10日陪同鳳山區市議員參選人蘇致榮登記初選。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月10日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議員初選登記10日截止，民進黨籍“立委”委邱議瑩、許智傑、林岱樺都不約而同，在最後一天陪同子弟兵前往市黨部登記。另外，湧言會系統也趁最後一天再度進行聯合造勢，各路人馬紛紛出招，讓民進黨高雄市黨部一整個上午非常熱鬧。



民進黨高雄市黨部一早先由湧言會系統、身兼民進黨高雄市黨部主委的議員黃文益率60位苓雅區里長到場助陣登記，並帶著自己領養的流浪犬“小花”，還有愛狗人協會理事長顏杏娟認養的浪犬“歐郎”到場，一同傳達對動保理念的重視。



隨後，邱議瑩也陪同參選高雄市議員第一選區（大旗美）的林慧欣，以及參選第十選區（前鎮小港）的林浤澤進行登記並披掛彩帶。邱議瑩除了感謝大家對自己的支持，也希望大家持續鼓勵與栽培年輕人，讓民主的力量一代一代傳承下去。



接著，許智傑也陪同鳳山區市議員參選人蘇致榮來到市黨部登記參選，蘇致榮是許智傑的服務處副主任，許智傑看到蘇致榮勤跑基層連鞋子都穿到磨平，特地送上新鞋，蘇致榮除換上新鞋，也換上黃色戰袍，兩人一同鏡頭前喊凍蒜。



邱議瑩、許智傑在市黨部門口碰到面後不僅寒暄，邱議瑩也大方與蘇致榮合影，也拉著前來登記的綠議員林智鴻一起同框入鏡。



最後，湧言會也打出“女力陣線”，由現任的綠議員鄭孟洳、李雨庭、黃飛鳳、李雅慧等人，一起推薦議員參選人黃雍琇，黃雍琇也找來一群志工媽媽到場助陣，並現場播放民進黨籍高雄市長陳其邁推薦影片，來替登記初選造勢。

