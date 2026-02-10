高金素梅遭搜索　韓國瑜籲檢調勿淪政治打手

“立法院長”韓國瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天中午出席媒體聯誼餐敘，針對無黨籍“立委”高金素梅遭檢調搜索一事回應。韓國瑜證實“立院”事前已獲知會，程序完備，但他強調，高金素梅長期捍衛原民權益，“一女當關”表現強悍，相信她經得起檢驗。面對政治辦案疑慮，呼籲司法人員應保有“高貴的靈魂”，切勿淪為政治打手，若連“立委”人權都無法保障，百姓處境將更艱辛。



中國國民黨籍“立委”羅智強今早在臉書發文，無黨籍“立委”高金素梅因涉嫌詐領助理費及疑似陸資介入選舉，遭檢調兵分多路搜索陽明山住處與“立法院”青島二館辦公室，並被帶回“調查局”“國安”站訊問。這起涉及“國安”與貪污治罪條例的案件震撼政壇，讓這場原定輕鬆的餐敘成為新聞熱點，大批媒體擠爆餐廳門口，急欲探詢身為“國會”龍頭的韓國瑜，對於這位長期親藍盟友遭檢調偵辦的態度。



在推擠聲與鎂光燈下，韓國瑜停下腳步回應媒體追問，還原今早的通報過程。他說，台北地檢署檢察長先行致電“立法院”秘書長周萬來，告知將對高金素梅辦公室執行搜索，周萬來隨即向上匯報。韓國瑜確認，檢調人員是在“立法院”相關人士陪同下進入研究室，因此定調“程序上是完備的”，確認“立院”方已在體制內給予司法權行使的空間。



確認程序無誤後，韓國瑜話鋒一轉，主動為高金素梅緩頰。他細數高金素梅在“立院”二十多年的資歷，形容她是原住民權益的堅定捍衛者，問政認真。談及她過往爭取預算與權益的表現，韓國瑜更以“一女當關，萬夫莫敵”八字，描繪這位資深“立委”在議事攻防上的強悍氣勢，並強調相信她絕對經得起檢驗。



儘管口頭上表示尊重檢調，韓國瑜結語時仍提醒，若連擁有民意基礎的“立法委員”，其人權都無法在司法調查中獲得保障，一般平民百姓的處境恐怕將更為艱難。訪談最後，他向檢調單位喊話，呼籲握有公權力的執法人員在執行職務時，務必保有“高貴的靈魂”，千萬不要淪為“政治的打手”。



韓國瑜簡單回應後，他在幕僚引導下步入餐廳，未再回應後續關於預算案的追問。