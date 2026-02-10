邱議瑩促成蕭美琴與4初選議員新秀合掛看板

綠委邱議瑩10日在高雄受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月10日電（記者 蔣繼平）民進黨籍委邱議瑩近期幫忙促成4面與蕭美琴同框看板，來替參加民進黨高雄市議員初選的年輕世代參選人加油打氣。邱議瑩10日陪同新人到市黨部登記初選時受訪，她表示蕭美琴是她的好姊妹，也對高雄選情關心，盼年輕世代效法蕭，要認真勤走，期許贏得最後勝利。



邱議瑩近期已陸續促成蕭美琴推薦民進黨現任三民區市議員鄭孟洳、要參選左營與楠梓區市議員的新人張以理、還有要選前鎮小港區市議員的林浤澤，10日又再出現一面推薦要參選鳳山區市議員的鄧巧佩，總共已有4面同框蕭美琴的看板上架了。



有關爭取蕭美琴看板的部分，邱議瑩表示，蕭美琴是她的好姊妹，也對高雄選情非常關心，所以在她引薦下，蕭也看過這幾位新世代戰力，也願意把照片來與這群年輕後輩放在一起，對新一代、新一輩的參選人也算是推薦、加持、鼓勵、與支持。



邱議瑩表示，也讓這一些年輕的參選人們，大家必須更加地努力，以蕭美琴過去的努力、經驗來當作借鏡，所以必須要非常地認真、非常地努力勤走基層，才能贏得最後的勝利，所以這個也是對年輕參選人最大的期許。



針對高雄市長初選後的整合情況，邱議瑩表示，大家都知道經歷了一場蠻激烈的初選，現階段也誠心希望賴瑞隆能夠順利地贏得最後的大選，未來有需要在各地選區努力、組織動員協助的地方，也會很快速整合起來，正式進入大選作戰模式。



邱議瑩表示，所以這個部分，她覺得外界就不需要再捕風捉影，不需要再見縫插針。民進黨一定會用一個最團結的高雄隊，來對抗不承認台灣、不保護台灣、不守護高雄的國民黨。



民進黨高雄市議員初選登記10日截止。邱議瑩上午陪同參選高雄市議員第一選區（大旗美）的林慧欣，以及參選第十選區（前鎮小港）的林浤澤，前往高雄市黨部進行登記並受訪。