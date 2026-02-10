疑涉詐助理費等案　約談高金等18人說明

“立委”高金素梅辦公室10日早上遭檢調單位搜索。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電／台北地檢署偵辦無黨籍“立委”高金素梅疑涉詐領助理費等案，今天指揮“調查局”“國安”站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。據瞭解，屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗和花蓮縣議員簡智隆同遭約談。



根據《中央社》報導，檢調今天約談的相關人員中，包括越秋女、陳政宗及簡智隆，晚間將陸續移送北檢復訊。



“法務部調查局”“國家安全”維護工作站獲報，高金素梅及張姓助理等人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，報請台北地檢署指揮偵辦。



北檢承辦主任檢察官、檢察官今天指揮“國安”站調查官，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、“國會”辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。



記者致電越秋女，但電話轉接到語音信箱無法取得回應。越秋女服務處人員表示，昨天還有看到越秋女，但今天直到中午11時許，都尚未看到越秋女進到辦公室，對於是否被檢調約談並不清楚。



致電過去同樣曾任高金素梅助理的無黨籍屏東縣議員周陳曉玟，一樣轉接到語音信箱。



傳出被約談的簡智隆也未接記者電話，經聯繫與簡智隆交好的議員也表示其手機不通，狀況不明。簡智隆是出身萬榮鄉布農族人，當選本屆和上屆2屆縣議員，過去曾擔任高金素梅的助理。



記者今天也嘗試聯繫陳政宗，但陳政宗手機未開機，其助理也表示聯繫不上。



記者今天也嘗試聯繫陳政宗，但陳政宗手機未開機，其助理也表示聯繫不上。