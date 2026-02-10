上屆大選發送陸製快篩　辦高金素梅原因曝光

“法務部調查局”。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／無黨籍“立委”高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、樁腳無黨籍屏東縣議員越秋女在九合一選舉期間提供陸製防疫物資違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署10日指揮“調查局”“國家安全”維護工作站兵分30路搜索無黨籍“立委”高金素梅及張姓助理等人住處、“國會”辦公室，約談高金素梅及助理張俊傑、越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆共18人。



《中時新聞網》報導，本案是“調查局”“國安”站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，“國安”站除了針對高金素梅長期以人頭詐領公費助理費外，也懷疑高金素梅及其地方服務團隊是否有陸方資助介選，將清查相關人金流，釐清有無涉及《反滲透法》情事。



“國安”站懷疑，曾任職“立委”高金素梅服務團隊的越秋女，在2022年九合一大選期間，取得廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的“新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等防疫物資，發送給古樓文化健康站、丹林部落文化健康站11個地方團體及選民，涉嫌賄選。



一審屏東地院審理時，越秋女辯稱，當時疫情嚴重，有人捐助快篩試劑至高金素梅“立委”辦公室，她擔任志工負責發送發放N95口罩與酒精、快篩試劑等物資，且為區辨發放單位而貼上“越秋女關心您”貼紙作為區隔，且她在2022年7月30日才在高金素梅臉書宣布參選，發放物資行為與她參選無關。去年8月，屏東地院認為送物資與選民投票意願沒有對價關係，判越秋女無罪。



“國安”站懷疑這批防疫物資，是由高金素梅所募集、提供，調查這批陸製快篩輸入過程是否符合相關規定，涉及違反《醫療器材管理法》案件，並再進一步調查背後有無陸資介入選舉，涉及《反滲透法》。