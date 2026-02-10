台首座12吋先進半導體研發基地趕年前動工

卓榮泰10日到工研院出席台灣首座12吋先進半導體研發基地動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 卓榮泰10日到工研院出席台灣首座12吋先進半導體研發基地動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 工研院10日舉辦先進半導體研發基地新建工程動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月10日電（記者 盧誠輝）台灣首座12吋先進半導體研發基地10日趕在農曆春節前夕動工，“行政院長”卓榮泰出席動土典禮時強調，半導體產業是帶動台灣整體產業發展的關鍵核心，此次研發基地動工，正是台灣半導體產業持續向前邁進的重要里程碑。



工業技術研究院10日舉辦先進半導體研發基地新建工程動土典禮，包括卓榮泰、“經濟部長”龔明鑫、“國科會主委”吳誠文、“行政院”發言人李慧芝、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、國民黨籍“立法委員”林思銘、民進黨籍“立法委員”柯建銘、工研院董事長吳政忠、工研院院長張培仁等人都到場出席。



卓榮泰表示，去年台灣經濟成長率達8.63%，其中相當大的貢獻來自半導體產業，賴清德上任後，持續推動“五大新興產業”，涵蓋半導體、人工智慧、軍工安控與次世代通訊，而半導體正是帶動整體產業發展的核心。此次研發基地動工，正是台灣半導體產業持續向前邁進的重要里程碑。



卓榮泰指出，該試驗場域設於全球最受矚目的新竹科學園區，將提供新創團隊與中小型IC設計公司實際可用的驗證平台，業者無須自行投入高額成本，即可進行技術測試與製程驗證，有效降低技術進入市場的門檻。工研院既有場域在高度與承重條件上已無法滿足先進製程需求，因此新建高度達8米、承重可達2公噸的試驗場域，勢在必行。



卓榮泰也特別感謝台積電捐贈三部12吋半導體高階製程開發設備，並在建廠設計上提供專業協助，讓該基地能成為新創與中小型業者的重要孵育平台。卓榮泰提到，今年“中央政府”總預算中，已編列約新台幣151億到155億元預算，將投入半導體研發，同時在“AI新十大建設”中，另編列311億元，推動矽光子、量子科技、AI機器人與無人載具等關鍵技術發展，帶動台灣邁入AI新時代。