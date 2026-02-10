百人陪登記選新竹縣長　陳見賢：遵守黨制度

新竹縣副縣長陳見賢10日在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月10日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢10日在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長，爭取獲得黨內提名。陳見賢表示，今天是一個重要時刻，他身為國民黨黨員就必須遵守黨內的制度與規矩，今天如期來參加黨內登記，希望能走完整個程序，對於初選結果，他會持續努力。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。



陳見賢和藍委徐欣瑩都爭取國民黨新竹縣長提名，黨中央在去年12月和今年1月中旬經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



陳見賢10在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長，陳感謝各界好友陪同他完成登記，他認為新竹縣能有今日成果，來自歷任縣長長期累積的治理基礎，包含營養午餐、老人年金等政策都非一蹴可幾，而是縣民與領導者共同努力的結果。



陳見賢指出，新竹縣目前家戶所得全台第一，在北台灣六都之外表現亮眼，縣民勤奮打拚、不怨天尤人，身為執政者有責任讓治理持續精進，讓鄉親過得更幸福、更快樂。新竹縣正快速蛻變，出生率與遷入率名列前茅，政府必須同時照顧年輕人、孩子、長者與弱勢族群，推動托嬰、托育、課後照顧等政策，打造族群與語言共榮的環境。



陳見賢強調，新竹縣是科技大縣，面對AI浪潮，智慧城市勢在必行，警政、社政、環政、農政等都需結合科技因應成長需求。隨著新竹縣人口接近60萬，交通與基礎建設不足已成民眾共同心聲，未來他將在議會監督下，加速完成重要交通建設。