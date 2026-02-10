楊文科為竹科三期請命　喊話卓榮泰加速開發

新竹縣長楊文科10日為竹科三期當面向“行政院長”卓榮泰請命。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月10日電（記者 盧誠輝）台灣首座12吋先進半導體研發基地10日趕在農曆春節前夕動工，中國國民黨籍新竹縣長楊文科致詞時突然當面向“行政院長”卓榮泰請命表示，竹科三期與台知園區均已延宕30年，影響多家廠商用地需求，希望“中央”協助加速開發，力拚在卓院長任內拍板定案，促使園區順利發展。



工業技術研究院10日舉辦先進半導體研發基地新建工程動土典禮，包括卓榮泰、“經濟部長”龔明鑫、“國科會主委”吳誠文、“行政院”發言人李慧芝、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、國民黨籍“立法委員”林思銘、民進黨籍“立法委員”柯建銘、工研院董事長吳政忠、工研院院長張培仁等人都到場出席。



楊文科致詞時突然向卓榮泰當面請命指出，工研院後方就是竹科三期預定地，土地徵收已延宕30年，影響多家廠商用地需求。他希望“中央”加速協助推動頭前溪北岸、高鐵旁台知園區等400多公頃土地開發，縣府已規劃設計兩園區間的科技大橋興建，並積極推動園區開發等相關計劃，希望“中央”各部會與院長能在任內拍板定案，促使園區順利發展。



楊文科提到，新竹縣近年來產業蓬勃帶動地方經濟與人口結構的改變。依據“主計總處”2024年公告，新竹縣家庭平均年所得為新台幣186萬8845元，排名全台第一。此外，新竹縣也是非常年輕的縣市，平均年齡為41.8歲。這些成果得益於產業界前輩長期投入與努力，今天研發基地啟動，也象徵台灣從半導體製造基地邁向科技創新領航者的目標，期盼未來台灣能在全球科技產業中持續發光發熱。



對於楊文科的當命請命，卓榮泰也善意回應表示，“行政院會”回去好好研究，也感謝楊縣長在他每次來新竹縣時都全程陪同。隨著AI算力需求越來越大，政府積極打造將台灣半導體產業升級為AI智慧島，在基礎建設上超前部署，而這座先進半導體研發基地，就是台灣戰略拼圖中不可或缺的一塊。