徐欣瑩若脫黨參選怎因應？陳見賢：不予置評

新竹縣副縣長陳見賢10日完成國民黨新竹縣長初選登記後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月10日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢10日在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長，爭取獲得黨內提名。針對藍委徐欣瑩可能脫黨參選會如何因應？陳見賢受訪時僅表示，他會遵守黨的規矩照制度走，至於其他人要怎麼做，那是個人行為，他不予置評。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。陳見賢10日已完成登記，徐欣瑩則尚未登記。



國民黨新竹縣長因陳見賢和藍委徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中旬經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



針對徐欣瑩可能脫黨參選一事，陳見賢10日完成登記後接受媒體聯訪時指出，這個問題他不知道該怎麼回答，反正他會遵守國民黨的黨內初選規矩照制度走，至於其他人要怎麼做，那是個人行為，他不予置評。



另外，根據《鋒燦傳媒》日前公布的2026新竹縣長初選民調顯示，在政黨對比式題型中，陳見賢以50.3%的支持度，大幅領先民進黨鄭朝方的31.1%，差距高達19.2%；徐欣瑩則以43.8%，勝過鄭朝方35.9%，差距僅7.9%。在黨內互比題型中，陳見賢以41.8%的支持度，領先徐欣瑩的33.8%，尚未表態者為24.6%。



媒體詢問對於該份民調的看法？陳見賢表示，民調是瞬息萬變的，民意如流水，但現在距離選舉還有一段時間，他會持續地努力。