徐欣瑩新竹市同框高虹安　兩人互動引聯想

藍委徐欣瑩10日與新竹市長高虹安同框。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月10日電（記者 盧誠輝）積極爭取中國國民黨新竹縣長黨內提名的國民黨籍“立法委員”徐欣瑩10日與新竹市長高虹安同框，有別於同樣爭取國民黨新竹縣長提名的新竹縣副縣長陳見賢10日去完成黨內初選登記，徐欣瑩則未去登記，反而選擇到新竹市和高虹安同台出席活動，兩人互動也引發外界聯想。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。陳見賢10日已完成登記，徐欣瑩則尚未登記。



陳見賢和藍委徐欣瑩都爭取國民黨新竹縣長提名，黨中央在去年12月和今年1月中旬經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



徐欣瑩10日獲新竹市政府邀請，出席“城市畫卷：故宮 × 新竹數位特展”開幕記者會，徐欣瑩不僅罕見到新竹市公開出席活動，甚至還上台致詞，高虹安則在台下專心聆聽，兩人會後還並肩一起走到新竹市政府旁的新竹市立美術館參訪。



由於高虹安日前才被媒體報導年底可能以無黨籍身分競選連任，高雖否認強調是媒體過度解讀，但10日又和也傳出可能會脫黨參選新竹縣長的徐欣瑩同框，因此格外引發外界聯想。