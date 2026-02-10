徐欣瑩諷陳見賢：民調領先應支持初選全民調

藍委徐欣瑩10日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月10日電（記者 盧誠輝）積極爭取中國國民黨新竹縣長黨內提名的國民黨籍“立法委員”徐欣瑩10日與新竹市長高虹安同框，有別於同樣積極爭取國民黨新竹縣長提名的新竹縣副縣長陳見賢10日去完成黨內初選登記，徐欣瑩則未去登記。徐受訪時強調，最近聽說陳見賢的民調大幅領先她，既然陳的民調那麼高，黨內初選就應該比全民調。



國民黨新竹縣長因陳見賢和藍委徐欣瑩都爭取提名，黨中央在經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



另根據《鋒燦傳媒》日前公布的2026新竹縣長初選民調顯示，在政黨對比式題型中，陳見賢以50.3%的支持度，大幅領先民進黨鄭朝方的31.1%，差距高達19.2%；徐欣瑩則以43.8%，勝過鄭朝方35.9%，差距僅7.9%。在黨內互比題型中，陳見賢以41.8%的支持度，領先徐欣瑩的33.8%，尚未表態者為24.6%。



徐欣瑩10日到新竹市出席活動時對此受訪表示，最近聽說陳見賢的民調大幅領先，且領先的幅度相當大。所以她非常希望既然陳的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以全民調方式來進行黨內初選。



媒體詢問，最後不管初選結果如何，是否會採取任何行動？徐欣瑩說，大家可能不知道，她這陣子其實一直感到很委屈。不過，今天受高虹安邀請來參加活動，今天還是先以活動為主。

