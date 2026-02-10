檢偵辦高金素梅案　3名縣議員遭約談

無黨籍委員高金素梅與屏東縣議員越秋女合照。（照片：越秋女臉書） 中評社台北2月10日電／台北地檢署偵辦無黨籍“立委”高金素梅疑涉詐領助理費等案，今天指揮“調查局”“國安”站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。據瞭解，屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗和花蓮縣議員簡智隆同遭約談，媒體今天也曝光3人與高金素的關係。



此外，台東縣金峰鄉代表會人員表示，今天上午有人前往代表會搜索，並將主席高勤書帶走，目前他們也聯絡不上。



根據屏東縣議會介紹，越秋女2015年到2022年期間擔任高金素梅助理，2022年首度參選議員就當選。出身基層的她，扮演政府與地方之間的溝通橋梁，同時關注原鄉居民醫療權益，並整合串連觀光資源，展現來義鄉多元樣貌。



媒體報導，簡智隆為花蓮縣第九選區（涵蓋鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉及萬榮鄉）山地原住民縣議員選舉區的無黨籍議員，現為第19、20屆縣議員。過去也擔任高金素梅的助理，負責處理花蓮選民服務案件，4年前競選連任時，地方普遍視他為高金素梅的子弟兵，得票2090票連任。



簡智隆因2008年間擔任前原住民花蓮縣議員林榮輝助理，遭查涉入賄選案，最終被法院依違選罷法判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，並褫奪公權3年。由於選罷法修正後無法再度參選，據地方傳出，他有意改推妻子投入下屆議員選舉。



陳政宗住家大門深鎖，陳政宗姊姊表示，弟弟上午約8時許被約談後便失去聯繫，目前還在等待進一步消息。弟弟被約談的原因，她推測可能與先前“疫苗”的相關爭議事件有關。



陳政宗在2024年，曾以無黨籍身分參選平地原住民“立委”，與參選山地原住民的高金素梅，兩人還共同發表競選影片，並說兩人沒有政黨包袱衹有原住民族權益，並以籌組原住民族黨團為目標，要共同進入“立法院”。



不過陳政宗僅獲約近萬票，雖在眾多參選人當中已屬不錯成績，但仍不敵國民黨的鄭天財、黃仁與民進黨的陳瑩。