AI融合古今！台北故宮搬到新竹市美術館

新竹市長高虹安到新竹市立美術館參觀故宮AI數位特展。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月10日電（記者 盧誠輝）台灣故宮博物院首度搬到新竹市立美術館，故宮此次特別運用生成式AI與8K超高畫質技術，轉譯故宮經典典藏，突破時代與地域限制，在新竹市立美術館舉辦AI數位特展，新竹市長高虹安邀請民眾把握機會，一起到新竹市立美術館看展。



新竹市政府10日舉辦“城市畫卷：故宮 X 新竹數位特展”開幕記者會，包括高虹安、新竹市政府文化局長王翔郁、故宮博物院副院長余佩瑾、工研院科技中心執行長陳慧娟、中國國民黨籍新竹市議員黃美慧、吳旭豐、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋和時代力量黨籍新竹市議員廖子齊等人都到場出席。



高虹安表示，此次展覽不僅梳理了新竹建築的歷史脈絡，更透過創新的數位互動裝置，讓大眾看見這些建築如何轉化為城市關鍵的文化據點。新竹市立美術館不僅是推動藝術與城市對話的平台，更肩負著傳遞地方知識與文化再生的重要使命。展覽延續竹塹城的歷史靈魂，不僅描繪建築的更迭，更將藝術的觸角延伸至城市的大街小巷。



高虹安指出，此次展覽更迎來首度自日本載譽回台的“故宮AI藝廊”，其中以生成式AI與8K超擬真螢幕整合台灣各美術館的典藏，並讓故宮的經典作品得以跨越時代與地域的限制，共同演繹萬象奇觀，透過AI風格學習技術，如傅狷夫、陳澄波、郭雪湖等人作品裡的筆觸與色彩，被重新建構並融入現代城市意象台北101、煙火、晶圓廠與當代生活場景，共同展開一幅古今交織的城市文化景觀。



新竹市政府文化局表示，此次展覽最大亮點為日本大阪世博會展出的“故宮AI藝廊”，回到台灣的第一站就選擇新竹市，運用生成式AI與8K超高畫質技術，轉譯故宮經典典藏，突破時代與地域限制，開啟故宮藝術與當代城市空間的跨域對話，展期即日起至5月10日止，歡迎民眾前來觀賞。