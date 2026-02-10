藍：台美對等貿易協定簽署前須公開報告

國民黨團召開“台美關稅協議 打破黑箱 全民監督”記者會，左起黨團首席副書記長許宇甄、書記長林沛祥、藍委王鴻薇。（照片：國民黨團臉書） 中評社台北2月10日電／台美1月簽署投資合作備忘錄（MOU）後，近日有望簽署台美對等貿易協定（ART），“行政院副院長”鄭麗君10日已率團啟程赴美。中國國民黨“立法院”黨團今天要求官方，在簽署任何協定之前，必須先向“國會”和民眾公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。



鄭麗君今再度赴美，傳出一旦完成台美對等貿易協定簽署，可能會比照1月總結會議後模式，在台灣與美國兩地舉行記者會說明。



國民黨“立法院”黨團今天召開“台美關稅協議 打破黑箱 全民監督”記者會，黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、“立委”王鴻薇出席。



林沛祥說，據了解，政府將於本周內與美國簽署台美對等貿易協定，但直到今天，受衝擊最嚴重的勞工、農民和中小企業，仍被排除在資訊之外。政府既未對“國會”提出完整報告，也沒有對社會充分說明，人民根本不知道要付出多大代價。



林沛祥表示，鄭重要求政府，在簽署任何協定之前，必須先向“國會”和民眾公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。這不是對立，這是責任；這不是杯葛，而是守住民主與民生底線。



許宇甄質疑，據了解，美方已經強烈要求水果、液態乳要全面零關稅輸台，台灣可能會調降15項的豬肉產品稅率，對31項農產品，例如鴨肉、鵝肉、葡萄等也可能降稅。



王鴻薇也提到，根據所獲得的訊息，民眾非常關注的美製小客車，政府已經承諾關稅降為零，而且完全接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準，且取消限額，但政府仍不願意開誠布公向受創產業和勞工說明。



針對能源議題，林沛祥指出，依目前獲知資訊顯示，政府承諾中油等公營事業，將對美採購液化天然氣、石油，以及電力設備、儲能裝置和工業產品，未來對美採購占比將提高，能源高度集中單一來源。