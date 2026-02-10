陳怡珍放棄連任台南議員　輔選姐姐陳亭妃

陳怡珍在姊姊、民進黨台南市長參選人陳亭妃陪同下，宣布不參與民進黨台南市議員初選登記。（陳亭妃臉書） 中評社台南2月10日電／民進黨籍台南市議員陳怡珍在姊姊、民進黨提名台南市長參選人陳亭妃陪同，今正式宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，盼讓黨內提名競爭單純化、促進整合。未來陳怡珍將全心擔任陳亭妃競選總部執行總幹事。



陳亭妃姊妹兩人表示，不只2026台南要贏，更要讓2028年賴清德連任時，在台南的得票率超過2024賴在台南的得票率。



陳亭妃10日在臉書表示，陳怡珍深耕台南市北區、中西區16年，四連霸議員，每一步都是鄉親的支持與信任。這次她選擇以大局為重，不參與議員初選，轉而投入整體輔選工作，陪陳亭妃一起為台南打拚。這個決定不容易，但展現的是對團結的堅持。



陳亭妃指出，選舉從來不只是個人的事，而是整個團隊、整個城市的未來。她很珍惜有這樣的夥伴並肩作戰，也相信團結的力量，能讓台南走得更穩、更遠。謝謝大家一路以來的支持，我們會用行動回應期待，繼續為台南努力。



根據台媒報導，陳亭妃認為，身為市長參選人，必須在能力範圍內思考如何讓黨內初選競爭更加單純，北區與中西區是她最熟悉、也是政治與人生的起點。目前已有多位人選投入初選，若陳怡珍再加入，勢必增加競爭與複雜度。經姊妹充分討論後，決定以大局考量、整體選情為優先。陳怡珍轉任陳亭妃競選總部執行總幹事，負責溝通、協調，全力投入市長、議員與里長選舉輔選。



根據這項動作，是否代表陳亭妃對其他人釋出善意、遞出橄欖枝？陳亭妃說，她無法影響他人，然讓自己人退出，降低初選競爭和困擾、緊張，一切變得單純，她也善盡擔任“桶箍”角色，“團結是最重要的力量”，讓議員席次最大化、讓台南能繼續由民進黨執政。



這項被外界視為“顧全大局”作法，同黨同志是否感受到了？民進黨台南市議員周嘉韋表示，民進黨初選紛擾應落定，也經不起傷害，應團結一致。而陳怡珍棄選，是否為日後的“立委”補選預作準備？陳怡珍表示，言之過早。投入民進黨台南市議員初選的湧言會成員林建南說，日前舉辦競選總部成立大會，陳亭妃就前往站台，展現團結氛圍。