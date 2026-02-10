鄭麗文：年後宣布藍白共同政見　為大選準備

國民黨主席鄭麗文出席“開啟新篇章-‘國政基金會’2026座談會”致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月10日電（記者 莊亦軒）中國國民黨黨主席兼智庫董事長鄭麗文10日出席智庫座談會強調，藍白合是靈魂，台灣民眾黨主席黃國昌多次提出，希望不只是談選舉提名、希望有共同政見、政策，這樣才能走得長久。國民黨不是贏得2028年大選那一刻才準備執政，而是從今天開始就每天做準備，帶台灣開啟全新的一頁。預計過年後，就會正式宣布藍白的共同願景、政見。



鄭麗文10日出席“開啟新篇章-‘國政基金會’2026座談會”，並頒發聘書。智庫從今年開始，擴大邀聘130位資深顧問及顧問，聘書任期由一年延長為兩年。鄭頒發給包括前執行長蔡政文，前“經濟部長”尹啟銘，前“行政院副院長”杜紫軍，退役海軍上將費鴻波，退役海軍上將、“立委”陳永康等100位出席的資深“國政”顧問及“國政”顧問聘書，並進行閉門座談。



鄭麗文指出，去年尚未接任智庫董事長之前，友黨主席黃國昌便提出智庫的對接合作，受到特朗普的美國帳戶啟發，邀請黃國昌一起商討“台灣未來帳戶”，在兩星期內完成與專家學者討論、與民眾黨的溝通協調。



鄭麗文點出，智庫擔起藍白合非常重要的橋梁，國民黨、民眾黨有各自優點及長期關切議題。藍白合的真諦就是，不管藍白最後是誰當選，共同推出的政策都會一起推動，讓我們的選民一起受益。預計過年後，就會正式宣布藍白的共同願景、政見。



鄭麗文表示，智庫需要在每個政策部門提出前瞻性主張。國民黨準備2028重返執政，但不是贏得大選那一刻才準備執政，從今天開始就每一天做功課、做準備，為28年做準備，重新提出劃時代前瞻政策主張，帶台灣開啟全新的一頁。



秉持著科學的態度，鄭麗文提出，本黨的智庫即將成立民調中心，對於重大政策乃至於選戰，隨時提供最科學、不偏不倚的參考，以免錯誤的判斷，更不會被缺乏專業堅持的外界民調左右。在台灣有許多民調開始變成政治操作、帶風向，甚至是政治鬥爭的工具。