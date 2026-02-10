中評鏡頭：台北故宮AI數位展穿越時空到新竹

台故宮博物院AI數位特展首度穿越時空搬到新竹市立美術館舉行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月11日電（記者 盧誠輝）台北故宮博物院AI數位特展10日首度穿越時空搬到新竹市立美術館舉行，策展脈絡縱貫古今，從晉代蘭亭與宋代西園的文人雅集，延伸至清代新竹在地“潛園”與“北郭園”的雅集盛會，引領觀眾身歷其境重返古代雅集場域，讓觀眾可以親身參與這場跨越古今的文人盛會。



台北故宮副院長余佩瑾表示，此次展覽緊扣“展示與空間”為核心主題，強調與新竹在地的連結，並進一步探討日據時期公眾展覽會的興起，乃至近現代博覽會的繁盛景象。展覽中，特別設計“曲水讌”沉浸式投影空間，讓觀眾置身光影幻化的河流中，體驗觸碰酒杯、喚起詩文的“曲水流觴”雅趣。



余佩瑾指出，這是台北故宮繼2017年“郎世寧・到此藝遊”及2020年“藝想獸譜”後，故宮第三度到新竹市舉辦特展，近年來故宮致力於數位轉型與在地深耕，除將數位典藏成果推向捷克、法國等國際舞台，更深入台灣各縣市地方館所，展開跨域對話。此次也特別展出曾參與大阪世博的“AI藝廊—城市畫卷”數位裝置，此裝置共涵蓋19件故宮藏品。



新竹市政府文化局表示，此次展覽不僅止於視覺，更延伸至多感官體驗。規劃邀請故宮專題講座讓民眾可以深入認識作品，並將於展場辦理“沉浸式茶席”，以及多場工作坊，邀請觀眾透過專家解說、茶藝、手作等輕鬆有趣的方式，從不同維度重新認識新竹，讓展覽本身成為城市集體記憶的一部分。