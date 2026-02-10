檢調搜高金辦公室7小時帶走桌機與7箱物證

“立委”高金素梅“國會”辦公室遭檢調大動作搜索，檢調人員從辨公室帶走7大箱物證、2個手提行李箱、1台桌上型電腦主機。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電／無黨籍原民“立委”高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署10日上午兵分多路、搜索高金素梅位於陽明山的住處及辦公室等處，引發政壇震撼。



檢調上午9時30分出動2台車共6人至高金的“立院”辦公室，歷經7個小時的搜索，檢調人員於下午4點多搜索完畢，並從辦公室帶走7大箱物證、2個手提行李箱、1台桌上型電腦主機。



據指出，違反醫療器材管理法部分涉及高金素梅在新冠疫情期間募集的大陸製快篩試劑，遭指控疑涉及大陸介入，但仍待檢方進一步調查。



台北地檢署指出，本案由“法務部調查局”“國安”站報請本署指揮偵辦。檢調人員於今日上午，由主任檢察官及檢察官指揮“國安”站調查官，針對高金素梅委員住家、“國會”辦公室及相關人士住處等約30處據點同步搜索。據悉，涉案人員除高金素梅本人外，還包括其張姓助理，以及台東縣議員陳政宗、屏東縣議員越秋女、花蓮縣議員簡智隆等18人，目前皆已通知到案說明，檢調持續追查相關事證。



高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用，今早大約9時30分遭檢調搜索，辦公室外也早已有大批媒體守候，檢調面對詢問不發一語直接進入辦公室，直至下午4時20分，檢調車輛陸續到場，並有相關人員帶著紙箱進入高金素梅辦公室。



檢調從早上9時30分左右，在“立法院”人員的陪同下，進入高金素梅“立法院”辦公室，檢調面對媒體詢問不發一語直接進入辦公室。



直至下午大約4時30分，檢調人員才打開辦公室大門，搬出要查扣的物品。歷經7個小時搜索，檢調人員陸續從高金素梅辦公室搬出相關物品，總計查扣7大紙箱的物品、2個手提行李箱，以及1台桌上型電腦主機，隨即駕車離去。