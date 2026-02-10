嘉縣飼主虐待紅貴賓犬又棄山區　重罰11萬

劉姓飼主直接把紅貴賓連狗帶籠，丟棄在偏遠的嘉義縣大埔山區公車亭，被民眾發現。(嘉義縣政府提供） 中評社嘉義2月10日電／嘉義縣一名狠心飼主將紅貴賓犬關籠飼養，卻未妥善照顧，導致紅貴賓瘦弱、行動異常。嘉義縣家畜疾病防治所經民眾舉報，依法責令飼主限期送醫治療並改善飼養環境。沒想到劉姓飼主竟直接把紅貴賓連狗帶籠丟棄在偏遠大埔山區。嘉畜所比對確認是同一隻狗後，重罰劉姓飼主新台幣11萬3000元罰鍰，現紅貴賓已由新主人愛心飼養中。



嘉義縣家畜疾病防治所今天發布新聞稿表示，去年5月接獲民眾通報，民雄鄉一名劉姓飼主疑長期將紅貴賓犬關籠飼養，導致犬隻行動困難、健康狀況不佳，立即派員訪查，依法責令飼主限期送醫治療並改善飼養環境。



家畜所說，去年6月4日進行追蹤復查時，發現犬隻已不在原飼養地點，飼主表示已將犬隻送人，卻無法清楚交代去向。後續追查發現紅貴賓竟被棄置於大埔鄉偏遠山區。



家畜所函請劉姓飼主提出說明，惟飼主未到場陳述意見，其行為已違反“動物保護法”及“動物傳染病防治條例”等相關規定，包括棄養動物裁罰3萬元、犬隻未完成絕育裁罰5萬元、未辦理寵物登記裁罰3000元，未施打狂犬病疫苗裁罰3萬元，合計裁罰11萬3000元並將犬隻沒入。



家畜所強調，該紅貴賓犬經治療後，已由當初通報的愛心人士領養。