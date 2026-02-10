高金素梅被帶回“調查局”　晚間移北檢複訊

北檢主任檢察官曾揚嶺(左一)、“調查局”“國安”站主任楊任之（左二）率隊搜索“立委”高金素梅辦公室。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電／台北地檢署10日上午兵分多路、搜索高金素梅位於陽明山的住處及辦公室等處，引發政壇震撼。北檢透過新聞稿說明，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，包括相關涉案共18人到案說明、共搜索30處，經“調查局”“國安”站報請北檢偵辦。



綜合媒體報導，高金素梅已被帶回“調查局”，晚間將移送北檢複訊。



據了解，“調查局”“國安”站主要偵辦“共諜”案件，監控、偵處受中共派遣在台蒐集涉密情報、發展組織等。



北檢說明如下：



一、 本案係“法務部調查局”“國家安全”維護工作站（下稱“國安”站）報請本署指派檢察官指揮偵辦。



二、 某“立委”及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮“國安”站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、“國會”辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。



三、 鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第8條第1項第1款規定，說明如上。