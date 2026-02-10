賴清德明說明防務特別預算　三軍司令到場

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／“行政院”提出為期8年、新台幣1.25兆元的軍購特別條例草案，遭藍白阻擋，至今未付委審查。賴清德11日上午10點將在“總統府”主持“‘國家安全’不能等！支持‘國防’採購特別條例”記者會，再次說明推動“國防”特別預算的整體戰略思維與政策方向。台陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對“國防”特別預算的共同支持。



媒體報導，府將於明天上午10時在府大禮堂舉行“國家安全”不能等！支持“國防”採購特別條例”記者會，由賴清德親自出席發表談話，再次說明推動“國防”特別預算的整體戰略思維與政策方向，除了蕭美琴陪同出席，與會陣容還包括“國防部長”顧立雄、參謀總長梅家樹上將，於賴清德談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以“強化軍方照顧、同步提升戰力”為核心目標的政策思維。



府方人士表示，賴清德去年11月即以記者會形式提出“8年1.25兆元‘國防’特別預算”構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於“立法院”，透過此次記者會，將再度強調“國防”特別預算的急迫性與重要性，並向民眾清楚說明其對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以“國家安全”為重，期盼共同支持“國防”特別條例與“國防”特別預算都能盡速完成審議通過。