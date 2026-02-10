中評關注：賴清德重兵部署台中　瞄準盧秀燕

賴清德3個月內5度來台中拉抬綠台中市長參選人何欣純。（中評社 資料照） 中評社2月11日電（記者 方敬為）賴清德自去年底迄今，3個月內到5度到台中市，對年底台中市長選舉的相當重視，其不只是考量“決戰中台灣”的選戰區位，更大的戰略目標是劍指將卸任的中國國民黨籍市長盧秀燕，由於盧被視為角逐2028大選的熱門人選，近期又頻繁與美方接觸，並傳出今年3月將訪美“面試”，賴勢必忌憚，因此重兵部署，要設法中斷台中藍營執政，以挫盧秀燕聲勢。



賴清德2月8日以黨主席身分，在民進黨籍台中市長參選人何欣純競選辦公室與黨公職進行不公開座談，這是從去年12月以來，第5度到台中市。何欣純對此表示，“決戰中台灣”，賴不只常來台中，南投、彰化、苗栗整個中台灣，都是重中之重。



去年12月28日，賴清德出席“台中市信賴之友會百工百業協會成立大會”，在會中向支持者喊話，定調由綠委何欣純出戰台中市長，並以此凝聚黨內與產業界的向心力，目標是力拚台中市長勝選及市議會過半。今年1月16日，再赴台中國際會展中心，出席“2026百工百業博覽會”開幕典禮，向產業界宣布台美關稅談判底定消息。1月20日應社團之邀，出席“國際獅子會防災士培訓活動”。1月29日與何欣純一同參拜松竹寺，直搗盧秀燕的本命區。2月8日再來台中舉辦選舉策略閉門會議。



賴清德跑台中市的頻率遠高於南投、彰化、苗栗，箇中理由一方面是考量“決戰中台灣”的選戰區位，台中市為中部唯一“直轄市”，又是全台第二大票倉，高達286萬人口，過去大選就有所謂“得中部得天下”之說；另一方面，就是要設法翻轉台中政權，打擊盧秀燕的政途發展。



由於盧被視為代表藍營角逐2028大選的熱門人選，能否延續台中市的政權，直接影響未來發展，尤其盧秀燕今年底卸任之後，距離2028大選還有近2年空窗期，若台中市長無法順利交棒，對其聲望將是一大重挫，因此賴清德重兵部署台中市，很大程度是劍指盧秀燕。



加上盧秀燕近期又頻繁與美方人士接觸，美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、處長谷立言等要員近半個月內到台中3次，並傳出盧秀燕規劃今年3月訪問美東“面試”，對比賴清德上任迄今未曾踏足美國本土，勢必格外忌憚。

