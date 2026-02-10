盧信吉：外部形勢複雜　高市未必急挑戰現狀

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月11日電（記者 方敬為）日本眾議院改選落幕，首相高市早苗率領自民黨成功取得單獨過半席次，並達“修憲”門檻。台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，儘管普遍預期高市將採取激進的右翼路線，但其實在獲得強大民意授權的基礎下，高市政權反而擁有更大的戰略迴旋空間，加上外部形勢複雜，高市未必急於在“修憲”等敏感議題上挑戰現狀。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



日本執政黨自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選交出亮眼成績單，獲得單獨突破眾議院三分之二席次成績，拿下316席，創下日本戰後單一政黨取得的最多議席紀錄。本次日本眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席）。選前自民黨僅198席。自民黨本次單獨跨過可提案“修憲”的席次門檻，對東亞形勢的影響，各界關注。



盧信吉表示，高市早苗的勝選，首先象徵著日本選民賦予了新政府極高的統治正當性與授權，這份龐大的政治資本首先將反映在美日關係的鞏固上。面對美國特朗普政府可能提出的多樣化要求，甚至是不按牌理出牌的談判風格，高市憑藉著國內穩固的執政基礎，將有足夠的底氣與美方進行互動。即便特朗普曾在貿易或安保議題上對盟友施壓，但基於雙方過往良好的互動默契，以及日本在印太戰略中的關鍵地位，美日同盟在“高市—特朗普”時代預計將持續穩健發展。



然而，盧信吉指出，相較於美日關係的可預測性，中日關係則顯得更為微妙且充滿張力。北京當局向來視高市早苗為強硬的右翼保守派，對其上台抱持高度戒心，擔憂這將對中國大陸構成外交與安全上的威脅。雖然中方不樂見此結果，且短期內中日關係難有實質性的結構改善，但在相互依存的現實下，雙方皆清楚“全面交惡”並不符合彼此的國家利益。



他提到，回顧過去安倍晉三時期中日領袖會面時的尷尬氛圍，未來的中日互動，無論是即將到來的APEC領袖會議或其他國際場合，將成為觀察指標。雙方是否有意願維持“表面上的友善”與“不口出惡言”的底線，避免讓外交關係陷入無法轉圜的死局，將考驗著中日領導人的政治智慧。