中評專論：高市若暴衝　台灣將陷泥淖

日本首相高市早苗若暴衝，台灣將深陷泥淖。(照:高市早苗臉書) 中評社台北2月11日電（評論員 林淑玲）日本眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨大勝，拿下三分之二議席，民進黨狂嗨台日“抗中連線”成形。但隨著高市表態挑戰修憲，並可能進一步觸及美日“核共享”議題，升高與中國對立、區域緊張，台灣未必能從自民黨大勝拿到紅利，反而將深陷風險泥淖。



多年來，在台日友好包裝中，台灣對日本都是利益輸出的一方，貿易逆差居高不下，台官方與民間也不以為意，認為“台灣有事”日本會來幫忙，即所謂的“台灣有事、日本有事”。特定階層甚至還存有“戀殖”心態，願大方割肉給日本，只要關係能維持好就好。



檢視數據，2025年台日雙邊貿易總額848.51億美元。台灣對日本出口300.15億美元、自日本進口548.37億美元，台灣對日貿易逆差為248.22億美元。觀光逆差更驚人，2025年日本來台旅客148萬人次，台灣赴日旅客高達676萬人次，差距4.5倍，還不提日本有1.2億人口，台灣衹有2300萬人。對這種嚴重失衡的觀光逆差，台官方未曾有作為。台日漁業糾紛更是此起彼落，台灣漁民在海域作業時，經常遭到日本公權力粗暴對待，動輒被抓、高額罰款。



台灣半導體先進製程也開始往日本送。台積電日前宣布日本熊本二廠將從6－7奈米製程提升到3奈米，讓日本迎來本土首個3奈米晶圓廠。台積電董事會9日於熊本舉行，這也是繼去年首度移師美國舉辦後，再一次於海外舉行。3奈米製程赴日有無依規定經過台官方審查通過，引發許多爭議。



在高市早苗之前，即使是已故前首相安倍晉三任期內，處理台灣議題都相當謹慎，不會隨便踩紅線，台日的關係較傾向，如果台灣有事，日本跳進來才會有事。高市早苗上任，特別是她帶領自民黨拿下眾議院逾三分之二議席後，日本軍國主義抬頭，右翼當道，挑戰區域敏感神經，未來極可能變成日本先有事，連帶台灣也有事。



更因日本若有事會牽動到中國、俄羅斯、朝鮮、美國，形勢複雜，一旦真的有事，台灣險象環生。