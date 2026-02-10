王義雄：國民黨在避免台灣掉進火藥桶

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 資料照） 中評社高雄2月11日電（記者 蔣繼平）大陸在國共智庫論壇後宣布開放上海居民金馬遊。工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄向中評社表示，國民黨用行動證明在捍衛台灣利益的道路上，除了舉起盾牌有時更需要伸出雙手；且台灣正面臨7千億新台幣觀光逆差的驚人數字，國民黨為台灣業者爭取到活水，若能成真，歷史會證明這是充滿智慧與勇氣的選擇。



透過這場國共智庫對話，王義雄認為，國民黨試圖將兩岸關係從“敵我矛盾”拉回到“內部矛盾”或“競合關係”，保留了緩衝空間，避免台灣完全陷入地緣政治的火藥桶模式。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立後成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商並創辦海潮智庫。



國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行，會後宣布達成15項共同意見，包括恢復觀光、直航等。大陸方面也繼開放福建居民可至金馬旅遊後，又再開放上海居民金馬遊。



對此，王義雄表示，在民進黨掌握行政資源與話語權的當下，國民黨選擇了一條最艱難、卻也最不可替代的路線。國民黨試圖建立一種論述，“民進黨築牆，國民黨搭橋”。



兩岸官方溝通機制（海基會、海協會）完全停擺。王義雄指出，民進黨的策略傾向於與美日同盟緊密連結，在兩岸關係上採取對抗或冷處理姿態，導致溝通斷鏈，風險螺旋上升。國民黨則試圖證明自己擁有“處理兩岸危機”的能力。



王義雄表示，國民黨在民進黨一片“賣台”的罵聲中，仍堅持派出智庫前往北京，這不僅是為了政黨的生存，更是為了台灣的生存空間。因為和平不是天上掉下來的禮物，而是需要有人願意冒著被誤解的風險，去穿針引線、去談判妥協。