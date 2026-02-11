曾獻瑩：賴政績有爭議　恐成選民情緒出口

國民黨台北市議員曾獻瑩。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月22日電（記者 莊亦軒）針對近期“行政院”大動作替台美關稅談判成果宣傳，並由“行政院長”卓榮泰親自接機、將焦點集中在“行政院副院長”鄭麗君身上，鄭可能成為民進黨台北市長參選人。中國國民黨台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪時直言，相關操作“讓人感覺怪怪的”，時機與力道都耐人尋味。



曾獻瑩也提到，去年民進黨推動的大罷免行動，引發不少民怨，台北市多名藍委經歷相關政治風波後，基層與中間選民累積情緒，年底地方選舉不排除成為部分選民“出氣”的出口，賴清德施政表現的爭議，恐連帶影響綠營地方選情。



曾獻瑩指出，過往副行政首長在政策成果上的曝光度與功勞歸屬，通常相對低調，但此次卻一反常態，將多項談判成果高度集中於鄭麗君身上，甚至由卓榮泰親自出面鋪陳。他質疑，若談判結果真如宣傳般亮眼，自然會獲得肯定，但在目前社會對談判內容仍存疑的情況下，如此急於塑造政績歸屬，很難不讓外界聯想到政治布局。



在台北市長選情部分，曾獻瑩分析，若未來形成鄭麗君對陣現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安，蔣的最大優勢仍在於市政成績。他指出，蔣上任以來，多項政策與建設已有具體成果，包括捷運工程多線推進、營養午餐免費、“生生喝鮮乳”政策、都市更新、大巨蛋啟用，以及演唱會經濟等，讓市民“明顯感受到台北在動”。



相較之下，曾獻瑩認為，台北市民對鄭麗君的市政印象相對薄弱，較具辨識度的僅剩台美關稅談判，但該議題在社會上的評價仍高度分歧，正負面解讀並存，未必能轉化為選舉優勢。

