秦慧珠：若鄭麗君出戰　蔣萬安策略勢必調整

國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月21日電（記者 莊亦軒）針對民進黨2026年台北市長選舉若由“行政院副院長”鄭麗君出線，對中國國民黨籍台北市長蔣萬安是否形成壓力，中國國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社專訪時表示，若蔣萬安對上鄭麗君，競選策略勢必有所調整，性別因素將成為無形制約，“出言出招都會綁手綁腳”。



秦慧珠表示，鄭麗君在“文化部長”任內，曾獲得不少文化界人士支持，顯示其在特定領域具有一定號召力。她也分析，民進黨在台北市仍保有約四成左右的基本盤，若民進黨善用行政資源與整體氣勢，成功拉抬鄭麗君的聲勢，即便最終未必能擊敗蔣萬安，仍可能縮小差距，進而帶動市議員席次成長，甚至對其他縣市的民進黨選情產生外溢效果，這對綠營而言“也算一種勝利”。



秦慧珠也從藍營布局角度分析，若新北市由國民黨提名李四川參選，並與蔣萬安形成雙北連線，藍營氣勢可望大幅拉升；但若民進黨在雙北推出“雙女連線”，同樣不容小覷，對選情將形成一定壓力。



秦慧珠指出，鄭麗君具備完整的學識背景與從政歷練，曾擔任“部會”首長，雖然談不上有“豐功偉業”，但也沒有重大施政過失，更沒有仇恨值或道德爭議。她形容，鄭麗君給外界的印象屬於“不張揚型”，個性溫和內斂，不論擔任政務官或民選代表，都極少站上政治第一線與人正面衝突，因此社會大眾對其記憶點相對模糊，但負面標籤也相對較少。



秦慧珠指出，若蔣萬安對上鄭麗君，競選策略勢必有所調整，“出言出招都會綁手綁腳”，性別因素將成為無形制約，使選戰風格轉為“君子與淑女之爭”。在此情況下，鄭麗君有機會蠶食蔣萬安部分婦女選票，加上其擁有家庭與子女，“愛家庭”的形象已相當鮮明，對特定族群具吸引力。



秦慧珠進一步指出，相較王世堅，鄭麗君在整合民進黨內不同派系方面的條件更為有利，角色類似當年蔡英文參選新北市長時的狀態，雖然敗選，但並未折損其政治威望，反而成為日後更高層級發展的基礎。

