黃介正：特朗普已看清台海情勢真正源頭

前陸委會副主委黃介正。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月20日電（記者 莊亦軒）針對近期中美互動與台海情勢發展，中華戰略暨兵棋研究協會理事長、前陸委會副主委黃介正接受中評社專訪時表示，美國總統特朗普在第一任期內，從接聽蔡英文祝賀電話開始，便深刻體認到台灣問題確實是中美關係中最敏感、也最關鍵的核心議題。



黃介正指出，特朗普當年接聽蔡英文電話，引發北京強烈反應，隨後在拜登政府時期，無論是美國國會議長佩洛西訪台、或麥卡錫會晤蔡英文，皆觸發解放軍大規模軍演，並促使聯合戰備警巡走向常態化。這一連串發展，讓特朗普清楚意識到，台海情勢升高的真正源頭，並非單純的台美關係，而是中美之間的結構性問題。



黃介正，美國喬治‧華盛頓大學政治學系博士，歷任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所長、國際事務與戰略研究所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、“中華戰略暨兵棋研究協會”理事長、美國布魯金斯研究院研究員、國民黨國際部主任等職務。



黃介正分析，特朗普應該理解，台灣問題本質上是中美問題，而非台美問題，將台灣命運過度寄託於華府，未必符合台灣自身利益。在此背景下，尋求兩岸降溫、減壓與風險退卻的作法，反而更具現實意義。



針對外界關注國共論壇與相關交流是否奠基於此一氛圍，黃介正表示，在鄭麗文當選黨主席之前，社會上早已出現對“過度倚美”路線的反思聲音，尤其在部分政治圈與學界逐漸浮現。這樣的轉變並非突然發生，而是長期、緩慢的累積，反映在媒體論述與社會輿論之中。



黃介正指出，近年來“抗中保台”的政治訴求效用正在遞減，社會開始質疑，持續對抗是否真能換來安全。他強調，這樣的思考轉向，並非源自大罷免或單一政治事件，而是受到烏克蘭戰爭、以哈衝突，以及美國要求台灣恢復一年義務役等多重國際因素影響。台灣社會從烏克蘭戰場的發展中，清楚看見戰爭一旦爆發，所付出的代價極其沉重。



黃介正形容，中國文化中“預防勝於治療”的觀念，對不少台灣民眾產生共鳴。相較於烏克蘭戰爭已持續多年、加沙衝突延宕至今，台灣目前尚未“感冒”，因此如何避免走到戰爭邊緣，成為越來越多人關注的課題。

