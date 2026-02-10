民進黨高雄議員初選　兩大派系激烈廝殺

民進黨2026高雄市議員初選，湧言會召集人、綠委王定宇率眾力挺現任12名議員拚連任及5名新人參選。（中評社 資料照） 中評社高雄2月11日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議員初選10日登記截止，在本次受理登記的11個選區內，共有6個選區將進行初選，這次高雄綠營兩大派系湧言會與新潮流菊系各自擺出陣仗，對壘明顯，在參選熱門的左營楠梓、前鎮小港這2個選區，預料將有一番廝殺，可觀察派系實力。



民進黨高雄市議員黨內初選領表、登記10日截止。依照民進黨中央頒布期程，10日領表登記截止後，協調至13日截止，25日審查資格。另外，3月2日至4月10日啟動各區民調、必要時可展延一週，4月15日由中執會公告提名名單。



根據民進黨高雄市黨部10日傍晚公布資料，這次共42人搶34席提名，將有6個選區進行初選，分別為第三選區大岡山區4搶3、第四選區左楠區5搶4、第六選區旗鼓鹽3搶2、第九選區鳳山6搶5，第十選區前鎮小港6搶3、第十一選區林園大寮4搶3。



另外，左營楠梓選區的新人薛兆基、三民選區的前綠議員黃淑美、前鎮小港選區的前綠議員陳信瑜，皆有領表但未登記，若最後以無黨籍參選到底，可能會影響綠營選情。由於要正式向“中選會”登記參選才會祭出黨規處分，黨部到時才會提報處理。



左營楠梓選區呈現5搶4局面，現任議員有黃文志、李雅慧票源穩固，新人尹立、黃偵琳、張以理恐有一番激戰。尹立有菊系支持，張以理則是湧言會系統，黃偵琳則是“內政部長”劉世芳人馬，新人戰況激烈，也是兩大派系新人角逐看點選區。



前鎮小港選區6搶3參選爆炸，除了現任議員鄭光峰、黃彥毓爭取連任外；還有台聯議員吳銘賜侄子吳昱峰參選，增加不確定因素；綠委賴瑞隆助理黃敬雅，綠委邱議瑩子弟兵林浤澤都有“立委”力挺；湧言會也推上屆落選頭的黃雍琇再度挑戰。



綠營高雄兩大派系湧言會、新潮流菊系本次初選對壘明顯，各自透過聯合登記記者會來造勢，湧言會力挺現任12名議員拚連任及5名新人參選；由菊系為主的南方問政聯盟則結合其他派系擺出12名現任議員與6名新人陣仗，初選將有一番廝殺。