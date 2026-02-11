高金素梅昨被偵訊身體不適　無法復訊遭境管

無黨籍委員高金素梅。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／無黨籍原民“立委”高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署10日上午兵分多路、搜索高金素梅位於陽明山的住處及辦公室等處，約談高金素梅、張俊傑共18人。“調查局”“國安”站訊後將高金素梅等13人移送北檢復訊，檢方訊後諭知廠商陳正順、人頭助理楊昀儒2人10萬交保。高金素梅到北檢復訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。



媒體報導，高金素梅抵達北檢時，有支持者高呼加油。凌晨1時30分左右離開北檢時，面對媒體詢問，高金素梅不發一語。



高金素梅到達北檢後，檢察官開始訊問時，先確認其身體狀況，因高金素梅表示身體不適，檢察官認為，高金素梅的身體狀況不適合繼續訊問，所以諭知高金素梅限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。



檢調10日7時大規模同步搜索高金的北市住處與南部服務據點，查扣高金等人手機及帳戶資料，另於上午9時30分搜索高金“立院”辦公室，直至下午4時40分結束，搜索逾7小時查扣7箱物證、2個手提箱文件及桌上型電腦，帶回解讀電磁紀錄及文件。



目前正值“立法院”會期期間，根據《“憲法”》增修條文，“立委”除現行犯，會期中不受逮捕或拘禁；若非現行犯，檢調在會期中欲逮捕“立委”，須先經“立法院”許可，因此北檢要逮捕聲押高金素梅，事先須經“立法院”同意。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨表示，北檢有事先通知，程序完備。據指出，北檢檢察長王俊力是在9日下午知會“立法院”祕書長周萬來，周再向韓報告。



檢調10日約談的18人，包括高金素梅、助理張俊傑、屏東服務處主任麥玲鳳；服務團隊成員屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、曾任屏東縣議員的原住民多族群文化交流協會前理事長、現任社工站執行長周陳文彬、台東縣金峰鄉代會主席高勤書、蘭嶼鄉民代表呂俠、廠商陳正順等人。其中越秋女、陳政宗、簡智隆、高勤書等5人未移送北檢。



據指出，“國安”站針對上屆九合一選舉，越秋女違法提供陸製防疫物資，疑境外勢力介選案，蒐證發現部分醫療物資來自高金，另獲報指高金疑涉長期以人頭詐領公費助理費、協助原民協會浮報活動項目詐領補助款共三案，報請北檢指揮偵辦。



“國安”站懷疑，高金素梅與張俊傑等多名前後任助理，疑長期利用人頭詐領公費助理薪酬，初估至少逾百萬元，涉嫌貪污罪，詐領時間及金額仍在清查中。



2022年間，新冠疫情嚴重，“衛福部”同年5、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID-19檢驗試劑措施，民眾自境外輸入自用快篩試劑，每人限一次不超過100劑，不必向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。



但“國安”站懷疑，高金素梅、張俊傑為能從大陸輸入大量快篩試劑，疑利用人頭化整為零，以每人進口100劑方式，將快篩試劑輸入台灣，提供原民及團體、候選人使用，涉嫌違反《醫療器材管理法》。



另高金創辦台灣原住民多族群文化交流協會，交由前助理周陳文彬掌理，該協會自2015年至2018年間以辦理原民文化、教育活動名義，多次向“原民會”和台電、中油等申請活動補助，但高金疑與張俊傑、周陳文彬、呂俠等人，透過配合廠商開出不實發票，浮報部分活動項目金額，藉此詐領補助款數百萬元，涉嫌詐欺等罪。