黃士修：此時查高金設計過　清洗原鄉樁腳

針對高金素梅遭檢調搜索，“核能流言終結者”創辦人黃士修發文表示看法。(照:黃士修臉書) 中評社台北2月11日電／無黨籍原住民“立委”高金素梅遭控涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID－19試劑、詐領協會補助款等案，北檢10日指揮“調查局”“國安”站兵分30路搜索，11日凌晨將高金素梅移送北檢復訊，她因身體不適緊急送醫，檢方擇期訊問。“核能流言終結者”創辦人黃士修質疑，高金素梅遭搜索疑點重重。



黃士修表示，此時調查高金素梅時間點更是設計過的。此案特定媒體率先發布“獨家”細節，先行定調輿論風向，貼上陸資介選標籤，就能封殺高金素梅的發言正當性，轉移在野黨監督軍購、預算的焦點，更可對藍白在原鄉的樁腳進行大清洗，“司法權力非常好用，只要找不到金流，懷疑你使用微信支付，就是最好的理由。”



黃士修10日在臉書發文質疑，助理費案通常由市調處或北機站承辦，這次卻由“調查局”底下的“國安”維護工作站主導，掛的是詐領助理費的羊頭，賣的是《“國安法”》的狗肉。檢調宣稱已密辦2年，資料庫早已建檔，選在此時動手，針對性極強。利用門檻較低的非法醫材案作為案由，加掛上“國安”名義，手機、數位裝置通通扣押。



“這手法與辦柯文哲如出一轍。”黃士修批評，微信、支付寶、虛擬貨幣，檢調找不到傳統金流，就用數位足跡來編故事。先搜索、大動員、餵稿媒體，最後才在殘骸裡找證據。時間點更是設計過的。此外，選在春節假期前4天，利用受訊者想回家過年的心理，是逼人轉當污點證人最廉價的籌碼，加上新會期剛開始，“立法院”運作尚未熱機，直接打亂在野黨的節奏。



黃士修指出，若檢方聲押“立委”，這顆燙手山芋就丟給“立法院長”韓國瑜，測試“國會”自律的底線，也測試韓國瑜的膽識。

