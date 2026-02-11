高金因快篩劑遭搜　楊植斗批綠忘疫情時做多爛

無黨籍委員高金素梅。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／無黨籍“立委”高金素梅10日遭台北地檢署搜索住處、“立院”辦公室以及地方服務處。國民黨籍台北市議員楊植斗針對高金素梅被控在新冠疫情期間提供大陸快篩試劑一事發出砲轟，質疑高金在疫情期間幫政府解決問題，現在卻成為入罪理由之一，民進黨到底哪來的底氣搜索這樣一位認真的“立委”。



高金素梅遭檢舉涉嫌長期詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領協會補助款，台北地檢署10日指揮“調查局”“國家安全”維護工作站搜索高金素梅及張姓助理等人住處與“國會”辦公室，並約談高金素梅等18人。



“國安”站懷疑，曾任職高金素梅服務團隊的屏東縣議員越秋女，在2022年九合一大選期間，取得廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的新冠病毒抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等防疫物資，發送給古樓文化健康站、丹林部落文化健康站11個地方團體及選民，涉嫌賄選。



“國安”站懷疑這批防疫物資，是由高金素梅所募集、提供，調查這批陸製快篩輸入過程是否符合相關規定，涉及違反《醫療器材管理法》案件，並再進一步調查背後有無陸資介入選舉，涉及《反滲透法》。



楊植斗今天在臉書發文表示，民進黨是忘記自己在疫情期間做得多爛了嗎？高金素梅在疫情期間努力幫民眾找快篩資源，幫政府解決問題，現在卻成為入罪的理由之一？民進黨到底哪來的底氣去搜索這樣一位認真的“立委”？



網友們也在他的貼文留言表示，“天理難容，支持高金素梅”、“有功無賞、打破要賠！真讓人寒心”、“民進黨在乎嗎？”。