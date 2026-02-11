陳亭妃想全盤通吃　謝寒冰：賴清德不可能接受

民進黨台南市議員陳怡珍在姊姊、台南市長參選人陳亭妃陪同，10日宣布不參與民進黨台南市議員初選登記。（照片：陳亭妃臉書） 中評社台北2月11日電／民進黨籍台南市議員陳怡珍在姊姊、民進黨台南市長參選人陳亭妃陪同下，10日正式宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，未來陳怡珍將全心擔任陳亭妃競選總部執行總幹事。媒體人謝寒冰10日在政論節目指出，陳怡珍不參選議員，布局就是想要議長、“立委”、市長全部通吃，但若讓步，恐立刻遭架空，對陳亭妃來講堪稱兩難。民進黨主席賴清德也絕對不可能接受的！



謝寒冰10日在政論節目《新聞大白話》節目表示，陳怡珍現在這個規劃，很明顯就是她要選“立委”，這個可說是擺明了。



謝寒冰指出，這個布局就是準備把議長、“立委”、市長全部通吃，但這是民進黨主席賴清德絕對不可能接受的！



謝寒冰提到，但如果陳亭妃願意接受，議長支持對方的人選，“立委”她妹妹也不要選了，那麼陳亭妃可能會出現一個狀況，她可能立刻被架空！所以這個狀況對陳亭妃來講，也是一個兩難。



謝寒冰說，就他所知，直到現在，林俊憲陣營仍舊不是很服氣，聽說地方上很多地方的看板都還沒撤，所以這到底是怎麼回事？所以現在很多人在傳，是不是還會“換妃”？不曉得，他覺得應該不至於到這麼離譜，“但真的很難講！”