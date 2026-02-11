侯漢廷曝遭檢調羅織栽贓經驗　籲在野黨小心

無黨籍“立委”高金素梅10日清晨驚傳住家遭搜索。（高金素梅吉娃斯.阿麗臉書） 中評社台北2月11日電／台北地檢署10日指揮“調查局”兵分30路，搜索無黨籍山地原住民選區“立委”高金素梅及張姓助理等人住處、“國會”辦公室並約談高金等18人，引發討論。新黨籍台北市議員侯漢廷表示，過去他曾被以違反“國安法”為由被約談，檢方栽贓工作報告是給共產黨的，未來所有在野黨人都要小心。



侯漢廷10日在《大新聞大爆卦》節目表示，這是一種輿論引導的風向，綠媒想告訴大家：高金為什麼會有罪？不僅僅因為被控涉貪，還因為拿了大陸的錢。但如果真有其事，這些東西應該會第一時間成為綠媒、週刊的標題，而不會只是停留在媒體“繪聲繪影”，稱“疑似”跟“國家安全”案件有關，“好像”跟快篩案件有關？



侯漢廷提到，過去高金確實參加不少兩岸交流活動，也參加過少數民族跟台灣原住民的相關慶典。她講過很有名的一句話：“誰跟原住民族交朋友，我就跟誰交朋友”！所以，大陸願意跟原住民交朋友，民進黨不願意跟原住民交朋友，高金的態度早就講得清清楚楚。



侯漢廷指出，這樣一來，高金當然跟大陸方面關係較好，那會不會從手機、電腦挖掘到什麼資料，然後就是各種的羅織、陷害跟栽贓？“我還是只能拿我過去的案例！”他的電腦裡有寫給新黨的工作報告、一些會議紀錄。檢方硬要栽贓：“你這個工作報告是要給共產黨的”！就是這麼莫名其妙。內文都還提到，給新黨時任主席郁慕明什麼建議，也可以說成這文件是要給共產黨的？就這麼莫名其妙。



侯漢廷提醒，包含台灣民眾黨前主席柯文哲的案例也是，隨身碟USB、1500、清涼照，電腦裡的東西會被無限扭曲，而且會公諸於眾，這才是可怕的。而且本人很難立刻出來即時澄清，如果被羈押，就沒辦法出來講。就算可以出來講，媒體的效應早就往外傳，未來所有在野黨都該注意。



侯漢廷表示，就算知道自己是清白的，未來如果面對檢調可能清晨就衝來抓人，各種電子紀錄的準備，可能都要先做好。