高金遭搜索　郭正亮：下一個現任縣市首長

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／無黨籍原民“立委”高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署10日上午兵分多路、搜索高金位於陽明山住處及辦公室等處，並約談高金等18人。對此，前“立委”郭正亮10日在政論節目認為，下一個遭到司法偵辦的，一定是現任縣市首長與“立委”，且這陣子辦的案子可能會與兩岸有關。



針對高金素梅遭搜索，“立法院”10日發出新聞稿指出，有關檢調今早搜索本院委員研究室，係依法及“立法院”往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。“立法院長”韓國瑜也回應，相信高金素梅經得起檢驗，尊重檢調，但也希望針對所有“立委”的調查一定要公正，如果“立委”人權都不能保障，一般小老百姓就更辛苦了，他再次呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。



郭正亮10日在政論節目《中天辣晚報》表示，高金素梅的案子應是有關兩岸的案件，所以涉案內容“都是假的”、只是便於檢方搜索。他並認為，下一個遭到司法偵辦的，一定是現任縣市首長與“立委”，“接近縣市長選舉就會開始針對縣市長辦案，明年是“立委”，不過，今年被辦的“立委”雖然會比較少，但現在“國防”預算議題延燒、國民黨主席鄭麗文將訪陸，還是可能會扯到前述問題，所以這陣子辦的案子可能會與兩岸有關，“所以接下來就看吧”。