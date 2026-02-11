涉詐領助理費等3案　高金前主任遭聲押

“立委”高金素梅。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／七連霸原住民無黨籍“立委”高金素梅等人涉以人頭詐領助理費、非法輸入COVID－19試劑、詐領協會補助款等案被送辦，台北地檢署今天復訊後認為高金素梅辦公室前主任張俊傑涉嫌重大，向法院聲押禁見。



高金素梅被控與助理張俊傑等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等3案。高金素梅凌晨在北檢復訊時，因發燒身體不適，限制出境、出海，擇期再訊。張俊傑移送復訊後檢方聲請羈押禁見。



檢調這次約談的人員中，除高金素梅外，1人聲押、11人交保、4人請回。其中涉及快篩輸入的無黨籍屏東縣議員越秋女，在屏東縣調站接受檢察官訊問後已請回；無黨籍台東縣議員陳政宗、台東縣金峰鄉代會主席高勤書及無黨籍花蓮縣議員簡智隆，分別在台東及花蓮接受檢察官視訊偵訊後也都請回。



高金素梅林姓、露姓前助理，及與張姓前主任相熟的高姓、雲姓被告，呂姓鄉代各新台幣50萬元交保，均限制出境出海；利姓主任10萬元交保，限制出境出海。原住民多族群文化交流協會執行長周陳文彬30萬元交保，限制出境出海；地方服務處麥姓主任、2家廠商陳姓、張姓負責人、楊姓人頭助理各10萬元交保。



檢調獲報，無黨籍“立法委員”高金素梅與辦公室張姓前主任等人，疑在高金素梅擔任“立委”期間，利用人頭詐領助理費，另涉於2015年至2018年間，利用台灣原住民多族群文化交流協會辦理公益活動，向政府部門或公營公司等詐領補助款，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書、詐欺等罪。



另外，“衛生福利部”於2022年5月、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID－19檢驗試劑措施，民眾自海外輸入個人自用COVID－19檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑，無須向食品藥物管理署申請專案核准，可直接由海關放行通關。



檢調查出，高金素梅、張姓前主任等人當時為了自中國大陸輸入大批COVID－19檢驗試劑，疑利用多名人頭化整為零，以每個人100劑以內的方式，將COVID－19檢驗試劑輸入台灣，涉嫌違反醫療器材管理法。



台北地檢署承辦主任檢察官、檢察官昨天指揮“法務部調查局”“國家安全”維護工作站，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、“國會”辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓前主任及相關人員到案說明。