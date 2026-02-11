施俊吉揭關稅配額陷阱　誘台積電4成產能移美

針對台美關稅議題，施俊吉在臉書發文表示看法。(照:施俊吉臉書) 中評社台北2月11日電／前“行政院副院長”施俊吉表示，《金融時報》在10日早晨從華盛頓發布一則獨家新聞，消息來源是一位美國商務部未具名的官員。他認為這則新聞隱含兩項重大訊息：一是台積電的晶片將在“關稅配額”下輸美。二是美方將以此制度誘使台積電將“輸美晶片總量之40%”的產能移轉到美國生產。



施俊吉指出，所說的產能指的是什麼？“行政院副院長”鄭麗君在兩天前（8日）播出的電視專訪中還說“我很清楚地跟美方說不可能”，而不講美國要轉移的是“輸美晶片總量40%的產能”。轉移產能的事台灣講不清楚，但是美國一定會執行。



施俊吉10日在臉書發文表示，關稅配額（TRQ）是一種結合“關稅”與“進口數量限制”的制度。簡單來說，就是將進口貨物的關稅分成兩層：



第一層、配額內（in－quota）：在特定進口數量（配額）內，適用較低的稅率，甚至是免稅。



第二層、配額外（out－of－quota）：如果進口量超過規定的配額，超過的部分須支付較高的關稅。



施俊吉指出，《金融時報》的新聞提到“根據美國商務部公佈的貿易協議概要，白宮表示，將允許在美建設半導體工廠的台灣企業在建設期間免稅進口相當於新工廠計劃產能2.5倍的晶片。已在美國建廠的台灣企業將被允許進口相當於其（在美）產能1.5倍的晶片。”這是上個月已經公布的台美貿易談判協議之內容。



施俊吉表示，這就是對“在產能建設期間”的台積電，關稅“配額”是“新晶圓廠計劃產能2.5倍的晶片”，且在“配額內”免稅，在“配額外”應稅（232條款對半導體關稅之稅率尚未決定，但台灣適用最惠國待遇）。



施俊吉說，其次，對“已在美國建廠的台企”，其“配額”是“產能1.5倍的晶片”。所以，台積電的晶片將在TRQ制度下輸美殆無疑義。驚人的是，配額的設定已經隱含台美之間對於多少產能應該搬去美國生產，多少產能可以留在台灣，也就是對產能的分配其實已經達成協議！



“在產能建設期間”美國所購入的台積電晶片，有多少比例應從台灣進口？答案是100%！因為美國晶圓廠如果尚在建設，就還未生產，所以全部須從台灣進口。