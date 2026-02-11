郭正亮：高市無能力修憲　硬搞會亂哄哄

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／日本首相高市早苗率執政聯盟取得眾議院3分之2席次，前立委郭正亮指出，她勝選之後也沒有能力修憲，參議院席次差還是很多，一旦開始群眾動員，就變成全日本大對決。因為最後還是要公投，全體選民2分之1，那高市大概三個月什麼事都不用幹了？“所以我認為她不會修憲”！



郭正亮10日在《林嘉源辣晚報》節目表示，高市改口稱日本有事是指撤僑，就是想先看看大陸怎麼回應。但大陸的態度是：“妳還是要撤回原來的講法”。高市應該會再試一下，就是都不講，看大陸的反應會怎樣。



郭正亮認為“她當選之後，也沒有能力修憲”。修憲需要兩院都有3分之2席次，參議院差蠻多的，目前也沒有改選，要到2028年。自民黨加維新會在參議院衹有115席，3分之2要166席，即使找國民民主黨或參政黨，也衹有151席。除非要硬搞，可是硬搞就是會搞到日本內部亂哄哄的。比如說眾議院堅持提案，因為有發動權，發動之後就號召老百姓上街，逼參議院投票，那不是就亂哄哄？



郭正亮強調，在野黨也不會客氣，開始群眾動員，就變成全國大對決。因為最後還是要公投，全體選民2分之1，那高市大概三個月什麼事都不用幹了？“所以我認為她不會修憲”！



郭正亮推測，高市會學安倍晉三的老招，就是實際修法，讓效果接近修憲。就像安倍的安保2.0，也沒有修憲，可是已經接近修憲效果了。比如說自衛隊沒法入憲，就訂一大堆法律，裡面都有自衛隊，現在的憲法法院應該也會支持高市。