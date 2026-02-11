江啟臣：藍綠終需一戰　黨內沒必要對立

江啟臣10日前往台中南區建國北黃昏市場發送春聯。（照片：江啟臣臉書） 中評社台北2月11日電／中國國民黨台中市長人選未定，爭取提名的“立法院副院長”江啟臣不滿黨中央公布民調時間、機構等事項。但國民黨主席鄭麗文日前指出，黨內提名辦法不會為任何人量身訂做。江啟臣10日受訪表示，現在最重要是爭取代表國民黨出戰台中，藍綠終需一戰，所以黨內也沒必要對立，這才是支持者希望看到的。



“立法院副院長”江啟臣與藍委楊瓊瓔競爭國民黨台中市長提名，國民黨中央日前公布台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發爭議。



媒體報導，江啟臣10日傍晚在同黨“立委”羅廷瑋及市議員林霈涵陪同下，前往台中南區建國北黃昏市場發送春聯，一下車便有熱情民眾高喊“市長好！”掃街途中，還有攤商稱是海龍蛙兵前身“成功隊”成員，與江啟臣相談甚歡，離去時江也笑說“海龍支持海龍”。



針對日前國民黨主席鄭麗文強調，一切都是依照黨內提名辦法，不會因人設事，也不會為任何人量身訂做，規則是很清楚的。江啟臣回應，基本上黨內的民主機制都尊重，本來就是過程，不管是初選或黨內民主過程，每一位參選人都有自己的想法跟看法，表達以後就是黨中央做決定，這本來就是一個過程。



江啟臣強調，現在最重要的是爭取成為最強候選人代表國民黨出戰台中，讓國民黨在台中執政能夠永續，這才是最大的目標。無論黨內如何，藍綠終需一戰，所以黨內也沒必要對立，這是大目標跟方向，這才是支持者希望看到的。