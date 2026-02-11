北檢列3理由約談高金　媒體人：障眼法

無黨籍委員高金素梅。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／無黨籍“立委”高金素梅遭檢舉，涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等案件，檢調偵辦中。對此，資深媒體人陳揮文質疑，“國安”站先前都是在辦“共諜”、《“國安法”》與《反滲透法》相關案件，這次怎麼會出動？他強調，“詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款”是涉及貪污，而不會有“國安”問題，所以這就是障眼法。



無黨籍“立委”高金素梅分別涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；“調查局”“國安”站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢復訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。



陳揮文10日在政論節目《新聞大白話》表示，“國安”站全名為“國家安全”維護工作站”，直屬於“法務部調查局”，“國安”站先前都是在辦“共諜”、《“國安法”》與《反滲透法》相關案件。他直言，北檢列出的“人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款”是涉及貪污，而不會有“國安”問題，所以這就是障眼法。



而針對高金素梅被控提供大陸製快篩試劑一事，陳揮文反問，此事事發在2022年，當時是蔡英文執政時期，怎麼會到現在才進行辦案？陳揮文也質問，高金素梅的案子究竟是“一般貪污”，還是“國安”案件”？如果是前者，“國安”站怎麼會出動？