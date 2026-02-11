王世堅變母雞？鍾沛君：賴已成綠小雞包袱

藍議員鍾沛君指出，賴清德已成民進黨小雞們不敢講的包袱。（鍾沛君臉書） 中評社台北2月11日電／民進黨籍“立委”王世堅近日陪同民進黨市議員初選登記，被問及從扶龍王變成母雞，他直呼自己是雄性，絕對不是母雞，自己也沒有那個資格。中國國民黨籍台北市議員鍾沛君指出，從聯名看板可觀察到，民進黨主席賴清德已成小雞不敢講的包袱，缺少領頭者就是綠營現在尷尬的現實。



鍾沛君10日在臉書播放她近日上談話節目的影片，她提到民進黨現在在台北市的選舉狀況，建議賴清德有空應該開車去繞一繞，看看他自己出現在小雞看板上面的比例。王世堅的聯名看板她看到一堆，就連民進黨籍“立委”黃捷的聯名看板都看到好幾個。



鍾沛君提及，賴清德在“中央”執政，已經變成小雞們不敢講出來的包袱了！不管賴要不要面對這個現實，王世堅確實是現在台北市民排斥感、惡感比較低的人，所以志在爭取台北市公職的民進黨小雞們，期待從王世堅身上獲得加分效果，是可以理解的。



鍾沛君強調，王世堅對人親和、對人很好，但他不是一個會任人擺佈的好好先生。所以政治現實上，這些台北市的綠營新人要靠王世堅加分。但她認為王世堅心裡還是有一把尺，他分辨得出來，哪些人是在經營基層、哪些是發瘋的青鳥。



鍾沛君表示，王世堅會同意幫民進黨參選人助選，但不會無條件包容或一定去支持綠營小雞。王世堅今天講得四兩撥千斤，說他是母雞，他說“我是公的”，其實反映出綠營現在尷尬的現實。“就是少了一個可以領頭的人”！