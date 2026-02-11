謝典霖拜訪吊車大王　開箱40億元啟德白宮

彰化縣議會議長謝典霖（左）9日北上新竹縣寶山鄉拜訪吊車大王胡漢龑（右），開箱斥資40億元打造的“啟德白宮總部”。（照片：謝典霖臉書） 中評社台北2月11日電／中國國民黨籍彰化縣議長謝典霖日前開箱有“謝家白宮”之稱的自家豪宅，令人大開眼界。謝典霖9日北上新竹縣寶山鄉拜訪吊車大王胡漢龑，開箱斥資40億元打造的“啟德白宮總部”，影片一上架，再度引發話題。謝典霖10日在臉書發文，稱許胡漢龑長期以實際行動投入公益，並期待更多企業加入善的循環，讓台灣社會持續發光。



竹北“吊車大王”胡漢龑是台灣名人，經營啟德機械起重工程公司，號稱年收入逾新台幣30億元，擁有4妻、14子女，異於常人的家庭生活，更是外界關注焦點。他已故的父親胡鵬飛江蘇太倉人，曾任空軍工兵士官長，退伍後憑藉重機械背景創立啟德，並在竹科起飛時期承接大量知名半導體及面板廠吊裝工程，因而發跡。



謝典霖此次北上，走訪由胡漢龑斥資約40億元打造的“啟德白宮總部”，對其金碧輝煌的空間設計與企業規模印象深刻，甚至形容“氣勢可比擬皇宮”。期間，謝典霖還親自登上亞洲最大、重達2200噸的履帶式吊車，體驗重機械的震撼場面。



兩人一見面，本身就是網紅的胡漢龑，隨即大誇謝典霖是目前的網紅名人，接著兩人擺出自認最酷帥的姿勢合照，也不忘在全台最大的吊車前背靠背留下帥氣倩影。謝典霖在胡漢龑帶領下進入啟德白宮總部內參觀，讓人感受到內部的金碧輝煌、豪奢氣派。



謝典霖開心參觀完胡漢龑的豪宅後，也將影片收錄在其議長日常的系列短片裡，並表示，一個城市的進步，不只來自政策推動，更來自企業與民間力量的參與。當企業願意承擔，社會就多一分安定； 感謝胡董事長的身體力行，也期待更多企業攜手同行，讓產業發展與公益精神並進，讓善的循環在這片土地持續發光。



網友則笑稱，其實謝議長與胡董有不少共同處，除現在兩人都是網紅，各自的豪宅也都有“白宮”美名；此外，兩人的感情生活也有異曲同功之妙，胡董與4名女子、14名女子共同生活，謝議長在“數量”上雖比不過胡董，卻比一般人精采許多。