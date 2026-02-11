高金因陸製快篩遭搜　陳智菡：非綠就被抹紅

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／針對台北地檢署10日大動作偵辦無黨籍原民“立委”高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡昨日在政論節目轟檢調雙標，是不是試圖未審先判、營造輿論壓力，想把高金與對岸掛勾，對高金定罪。



無黨籍原民“立委”高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署10日上午兵分多路、搜索高金素梅位於陽明山的住處及辦公室等處，約談高金素梅、張俊傑共18人，11日移送北檢復訊。高金素梅因身體不適緊急送醫，檢方擇期訊問，諭令限制出境出海。



陳智菡10日在政論節目《直球對決》指出，這次由“國安”站來查高金素梅一案，顯示綠營就是想把高金與對岸掛勾。綠營影射高金與對岸關係密切已經不是一天兩天，過去莫拉克風災時，高金就被綠營攻擊收對岸捐款，當時高金素梅有澄清，是因原鄉受災慘重，自己是代替受難者去領取善款



對於高金素梅被控違反《醫材法》，陳智菡表示，這個案件在2年前左右，已經判決無罪，當時法院給出的解釋是，不能因為快篩上有貼議員關心標語就將之與賄選掛勾。她抨擊，司法雙標情形嚴重，在當年如此缺乏防疫物資的情形下，發生在民進黨自家議員身上，就是善舉、是幫助人民，當是敵對陣營時，綠營會用盡各種不同的方法扣上紅帽子，指控與紅色資本掛勾或是與中國大陸建立關係，因此連《醫材法》都拿出來用。



陳智菡表示，高金過去在“立法院”為族人發聲，表現有目共睹，綠營卻是“非我族類，其心必異”，過去影射高金有背叛“國家”的行為，現在連收快篩都有罪。



陳智菡也拿出北檢發的新聞稿，質疑在尚未偵結的情況下，新聞稿中條條列出高金素梅疑似涉犯的案件，是有多少的真憑實據？是不是試圖未審先判、營造輿論壓力，來定罪。



陳智菡說，“我覺得在野黨是人人自危，因為執政黨他手上有檢調當工具，他可以愛怎麼弄你就怎麼弄。”