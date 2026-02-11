高雄美濃大峽谷案起訴106人扣押43筆土地

高雄市美濃地區成功段及新吉洋段多處土地，遭大量挖取土石形成大型坑洞。（照:橋頭地檢署提供） 中評社高雄2月11日電／民進黨高雄市長初選期間成為熱點話題的美濃大峽谷案，橋頭地檢署2月偵查終結，106人遭起訴，扣押43筆土地，估計開挖面積約為2個澄清湖棒球場總面積，平均約深15公尺，不法獲利估約新台幣3億元。



橋頭地檢署今天說明，去年8月間獲報美濃地區成功段及新吉洋段多處土地遭大量挖取土石形成大型坑洞，估算開挖面積約為2個澄清湖棒球場總面積，峽谷般坑洞平均約深15公尺。



檢方指出，由橋頭地檢署檢察長張春暉指示主任檢察官陳竹君及黑金環保專組檢察官，召集轄區檢警調機關執行“大高雄地區護土專案”。



檢方表示，自去年8月27日起，密集執行14波搜索拘提行動，合計搜索57人，聲請法院裁准羈押21人，查扣現金3197萬元、土地43筆、扣押38台曳引車、挖土機等車輛機具。



檢方提到，查獲無黨團結聯盟籍高雄市議員朱信強前特助石麗君等人，涉嫌長期於美濃、大樹及彌陀區多處農地，從事盜採土石並非法回填、堆置廢棄物、違法經營土資場牟取暴利案件。今年2月將全部案件偵查終結，起訴人數達106人，而石麗君等人昨天移審後，遭橋頭地院收押。



檢方調查，此案除挖取土石販售牟利外，並利用這些坑洞遭政府單位開罰後需要填平，做起租地、開挖盜採砂石、回填營建廢棄物的“一條龍黑心犯罪產業鏈”。



檢方表示，該犯罪產業鏈又與土資場合謀，將營建工程產出營建廢棄土，以砂石車載運進入土資場“繞場”、“繞單”後，將營建廢棄物直接回填到挖取土石後留下的坑洞內，不法獲利粗估約3億元，嚴重破壞當地“國土”環境。



另外，張春暉指示組成偵查中變價小組，去年12月23日舉辦“偵查中變價拍賣會”，現場拍賣扣案挖土機及砂石車共計11台，總拍定金額達1225萬元。



張春暉表示，結構性、集團性非法盜採土石及棄置廢棄物犯罪行為，已嚴重破壞“國土”保育、農業生產及公共安全，後續清理成本龐大，影響深遠，將持續強力查緝打擊集團性環保犯罪，守護“國土”安全與世代正義。