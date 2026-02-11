李四川簽約輝達後參選？黃國昌：盼君子競爭

民眾黨主席黃國昌到新店仁愛市場及建國市場向民眾和攤商拜年。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北2月11日電／輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北投士林科技園區，可望11日與台北市政府簽約。外界關注中國國民黨籍台北市副市長李四川是否會接著宣布參選新北市長?對此，台灣民眾黨主席黃國昌今日表示，李四川具備豐富市政經驗，若未來投入新北市長選戰，期待這將是一場能跨越世代的君子競爭，展現理性、善意且有內容的政見競爭。



媒體報導，黃國昌今天到新店仁愛市場及建國市場向民眾和攤商拜年，並發送春聯及紅包袋，行前接受媒體受訪，談及李四川未來規劃。



黃國昌指出，李四川是一位非常資深且優秀的公務員，過去擁有豐厚的市政經驗。此次李四川代表台北市府與輝達簽約，對台灣整體發展而言是正面的事情，他非常尊敬李四川。未來若李四川宣布投入新北市長選戰，他期待這將是一場能跨越世代的競爭，雙方都能負責任地向新北市民說明對城市未來的想像、規劃及上任後的施政方向，展現理性、善意且有內容的政見競爭，對台灣民主而言會是非常好的示範。



《中時新聞網》報導，媒體詢問黃國昌，是否有規畫哪些政見可與李四川互相對比？黃國昌說，我們現在推政見是希望一步一步往前去推展，到目前為止，所提出來的都更新三箭的政策，沒有遇到什麼太強烈的批評，除了民進黨的議員讓大家覺得有一點錯亂。



黃國昌表示，新北市府目前對都更政策已做得不錯，但民眾仍有更高期待，就應追求“好還要更好、快還要更快”。都更不僅限於整體重建，也應納入老屋維修與修繕。目前最大的困難在於區分所有權人是否願意投入修繕費用，這牽涉房貸、公共安全與公共利益。去年已透過特別條例與特別預算，提供地方政府老屋修繕補助，未來新北市將在此基礎上進一步加碼，強化涉及公共安全與房貸性的都市更新誘因。