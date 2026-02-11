不捨高金　羅智強：要用莫須有3字辦到死？

“立委”高金素梅10日遭檢調大規模搜索，藍委羅智強在臉書發文表達不捨。（照：羅智強臉書） 中評社台北2月11日電／七連霸原住民無黨籍“立委”高金素梅10日遭檢調大規模搜索，今天凌晨移送北檢復訊時因身體不適緊急送醫。中國國民黨“立委”羅智強今天表達不捨與心痛，除喊話高金素梅務必保重身體，更重砲抨擊“賴政府”，辦高金素梅根本不需要證據，只要“莫須有”3個字就夠了。



高金素梅被控與助理張俊傑等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等3案。高金素梅今天凌晨在北檢復訊時，因發燒身體不適，限制出境、出海，擇期再訊。張俊傑移送復訊後檢方聲請羈押禁見。



羅智強11日在臉書發文表示，看到高金素梅不堪檢方疲勞轟炸、身體不適送醫，心中充滿萬千不捨，“請高金委員務必保重身體。我們，都會是你最堅定的後盾。”他指出，這兩年，外界總看到高金素梅，站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓，但身為“國會”同事，他看到的卻是一個長期拖著病體，仍堅守崗位發言與投票的戰友。



羅智強說，高金素梅身為原住民“立委”，選區是“全台灣”，且多數是交通極為艱困的高山部落，她全台奔波，幾乎每一個部落都有她親自服務的足跡，也正因如此，她的體力早已長期透支。但即便身體撐不住，高金素梅仍因強烈的責任心與使命感，選擇站在第一線，一仗一仗地為族人打下去。



針對檢調指高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入快篩試劑、詐領協會補助款3案，羅智強憤慨表示，賴清德如果要辦高金素梅，根本不需要什麼“3大案”，只要3個字就夠了，那就是“莫須有”。“莫須有”這3個字當年可以把岳飛辦到死，“還會擔心斬不了高金素梅嗎？”