特朗普2.0就職周年　學者析東北亞局勢

對外關係協會舉辦“特朗普就職周年與東北亞局勢”座談會。（中評社 莊亦軒攝） 對外關係協會會長令狐榮達。（中評社 莊亦軒攝） 對外關係協會理事黃介正。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月11日電（記者 莊亦軒）對外關係協會11日上午舉辦“特朗普就職周年與東北亞局勢”座談會，對外關係協會會長令狐榮達開場致詞時表示，近期東北亞與台灣內外政局動盪頻繁，包括：日本首相高市早苗大勝引發右派政策對區域的連鎖反應；韓國因前總統違法戒嚴遭判刑、李在明接任總統；中國大陸軍事高層出現結構性變化；台灣方面則歷經大罷免、國防條例與總預算卡關等爭議。



讓美國再次偉大（MAGA）、以西半球為戰略安全最優先區域、大量退出國際組織等的作法，已明顯影響原本就複雜多變的東北亞局勢。對外關係協會11日在台北舉辦“特朗普就職周年與東北亞局勢”座談會，由令狐榮達主持，與會者包括對外關係協會理事黃介正、輔大日文系教授及日本暨東亞研究中心主任何思慎、台大政治系副教授陳世民、中華戰略暨兵棋研究協會理事長、韓國研究學會理事長劉德海。



陳世民點出，印太司令部仍是唯一未被削弱的戰區架構，顯示美國將主要安全資源集中於嚇阻中國。台海穩定是美國安全戰略核心，但美國目前仍避免與中國正面攤牌，以防中俄形成更緊密同盟。



黃介正指出，特朗普政府對外戰略已由“兼善天下”轉向“獨善其身”，此一轉變源自MAGA運動，且即便後特朗普時期仍將持續影響美國政策走向。美中領導人雖存在高度變數，但雙方皆有強烈會面意願，未來互動將以“重新校正、重新排序”為主軸。台灣須高度關注特朗普在美中高峰會中對台表述，因其個人判斷仍是美國對外政策的關鍵變數。



何思慎分析，日本首相高市早苗在眾議院選舉中取得316席，創下戰後罕見的穩定多數，超越中曾根、小泉與安倍時期，顯示日本民意結構出現重大轉變。他指出，高市透過與友黨的策略性分配，鞏固委員會主導權，使修憲議題進入實質可操作階段。



劉德海指出，美日韓三角安全架構一度成形，但隨著朝鮮深化與中俄合作，中朝關係重新回溫，無核化已非優先議題。未來不排除出現美朝互動甚至關係正常化的可能，對東北亞安全結構將帶來重大衝擊。