柯建銘選總召有勝算？謝寒冰：恐讓賴很難看

民進黨籍"立委"蔡其昌日前宣布登記參選總召，將與現任總召柯建銘角逐，蔡稱身兼民進黨主席的賴清德沒有勸進，但有一次偶然的機會時表示，希望他在"立院"多幫忙，引發議論。資深媒體人謝寒冰透露，蔡並不想選總召，因不想得罪柯建銘。但柯最後即便沒有勝出，只要跑票的人很多，就會讓賴很難看。



謝寒冰10日在政論節目《新聞大白話》中指出，“賴清德如今一定要柯建銘下台，才會硬逼蔡其昌去選總召”；謝透露，蔡根本不想選總召，因為他並不想得罪老柯，全是因為賴清德要他去選。



謝寒冰也質疑，柯建銘難道看不出大勢嗎？若新潮流跟其他派系結合，在“國會”掌握席次，柯一點勝算都沒有，是想拚生涯最後一戰，還是柯私下在運作什麼呢？



不過謝寒冰強調，最終柯建銘也不一定要贏，只要跑票的人多，就會讓賴清德很難看。



蔡其昌日前曾表示，他會出來登記選總召，是很多黨內前輩的鼓勵與期許，黨內朋友也希望他多一點承擔，而賴清德在一次偶然的機會跟他說“要在“立法院”多幫忙”；蔡強調，他跟柯建銘的感情不錯，過去柯當總召時，他是幹事長，配合很好，至於是否有跟柯聯繫、先行協調，蔡其昌表示，協調本來就是程序，不用太急。