台中初選僵局　許淑華挺江啟臣緊密合作

江啟臣與許淑華共同替九九峰氦氣球樂園揭幕。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月11日電（記者 方敬為）爭取參選年底台中市長的中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天出席南投縣九九峰氦氣球樂園啟用典禮，喊出“中投一家親”，並打出中台灣共同發展觀光政見，同黨籍南投縣長許淑華呼應，並與江啟臣一同搭乘氦氣球“高升”，雖然台中市長藍營提名未明，許淑華仍表示，未來江啟臣若有機會入主台中市政府，相信台中、南投會有更密切的合作。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨則陷入楊瓊瓔、江啟臣“姊弟之爭”僵局，引起基層焦慮。黨中央在2月6日拍板初選辦法，預計於3月25日至31日展開全民調定奪。



江啟臣11日位在台中跑行程，而是應邀赴南投縣出席九九峰氦氣球樂園啟用典禮，與縣長許淑華、“立委”馬文君、游顥同場，互動熱絡。許淑華稱江啟臣是她過去在“立法院”的好同友，歡迎副院長到南投替新景點加持。



江啟臣致詞時，喊出“中投一家親”，當場發表觀光旅遊政見，他表示，“台中是門戶、南投是明珠”，台中有海空雙港，也是台灣南來北往必經之地，客從台中來，在台中駐足購物體驗都會的便利外，要享受自然風光、無敵美景與觀光旅遊資源，就是到南投，因此台中、南投若能夠緊密結合，可望在觀光旅遊方面共榮、共好。許淑華當場鼓掌呼應。



許淑華隨後邀請江啟臣搭乘氦氣球升空體驗，園區特別安排升空168米高，象徵搭乘者“步步高升、一路發”，落地後，許淑華被問到是否對江啟臣有所期待，她表示，江提到中投一家親，非常認同，南投、台中不管在交通或者是各種的旅遊，大家都要有更好的結合，台中有交通樞紐與都會區位，南投則有豐富的觀光資源，未來江啟臣若有機會入主台中市政府，相信與南投縣政府會有更密切的合作。